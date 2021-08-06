Мелантьев и Чеботарь не вышли в полуфинал Олимпийских игр по гребле в каноэ-одиночке

В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись четвертьфинальные заезды соревнований Олимпийских игр – 2020 по гребле на байдарках и каноэ у мужчин в категории каноэ-одиночка на расстояние 1000 м.

Во втором заезде Россию представлял Виктор Мелантьев, который финишировал третьим, показав результат 4:11.095. Второе место – у Коннора Фицпатрика из Канады (4:09.622), а выиграл заезд поляк Виктор Глазунов (4:07.632).

В третьем заезде выступал соотечественник Мелантьева — Александр Чеботарь, которому удалось прийти к финишу лишь четвёртым с результатом 4:18.517. Лучшее время у немца Себастьяна Бренделя (4:07.036), вторым оказался Юрий Вандюк из Украины (4:08.719), замкнул тройку сильнейших испанец Пабло Мартинес (4:09.102).

Отметим, что в полуфинал квалифицировались лишь по два лучших спортсмена в каждом из заездов. Таким образом, оба наших представителя – Мелантьев и Чеботарь выбыли из борьбы за медали.