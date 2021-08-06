Женская четвёрка из России не пробилась в полуфинал ОИ-2020 по гребле на байдарке

В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись четвертьфинальные заезды соревнований Олимпийских игр — 2020 по гребле на байдарках и каноэ у женщин в категории байдарка-четвёрка на расстояние 500 м.

Россию представляла четвёрка в следующем составе — Наталья Подольская, Анастасия Долгова, Кира Степанова и Светлана Черниговская. Им удалось финишировать лишь седьмыми со временем 1:38.372, а в полуфинал квалифицировались только шесть лучших команд.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.