Сёстры Аверины занимают первые два места в квалификации многоборья по гимнастике на ОИ

В Токио (Япония) на арене «Ариакэ Гимнастикс Центр» в эти минуты проходят квалификационные соревнования Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике в женском многоборье.

Россию представляют Дина и Арина Аверины. После соревнований на обруче они занимают первое и второе места, набрав 27.625 и 27.225 баллов соответственно. Замыкает тройку лучших спортсменка из Беларуси Алина Гарнашко (27.200)

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.