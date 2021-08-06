Российский борец Гаджимурад Рашидов пробился в полуфинал Олимпиады-2020

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы россиянин Гаджимурад Рашидов вышел в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. В четвертьфинале он победил Магомедмурада Гаджиева из Польши со счётом 6:2.

На старте олимпийского турнира россиянин прошёл представителя Армении Вазгена Теваняна — 6:0. В полуфинале, который также состоится сегодня, 6 августа, Рашидов сразится с японцем Такуто Отогуро.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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