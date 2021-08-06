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Российский борец Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал Олимпийских игр — 2021 в Токио

Российский борец Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал Олимпийских игр — 2020 в Токио
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Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал летней Олимпиады в Токио (Япония) в весовой категории до 97 кг. В четвертьфинале он победил грузина Элизбара Одикадзе со счётом 10:0.

В 1/8 финала Садулаев прошёл представителя Азербайджана Шарифа Шарифова — 5:0. В полуфинале, который также состоится сегодня, 6 августа, соперником россиянина будет кубинец Рейнерис Салас Перес.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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