Российский борец Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал Олимпийских игр — 2020 в Токио

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал летней Олимпиады в Токио (Япония) в весовой категории до 97 кг. В четвертьфинале он победил грузина Элизбара Одикадзе со счётом 10:0.

В 1/8 финала Садулаев прошёл представителя Азербайджана Шарифа Шарифова — 5:0. В полуфинале, который также состоится сегодня, 6 августа, соперником россиянина будет кубинец Рейнерис Салас Перес.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



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