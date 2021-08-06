Игрок женской сборной Бразилии по волейболу покинула ОИ из-за положительной допинг-пробы
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32-летняя волейболистка женской сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета отстранена от участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) из-за выявленной положительной допинг-пробы. Об этом сообщает DF Soberano со ссылкой на Олимпийский комитет Бразилии.
Положительной оказалась допинг-проба спортсменки от 7 июля, когда сборная Бразилии тренировалась у себя на родине в Сакуареме.
Напомним, в среду, 4 августа, женская сборная Бразилии по волейболу с Тандарой Алвес Кайшета в составе обыграла сборную России в 1/4 финала соревнований Олимпийских игр со счётом 3-1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Кайшета, выступающая на позиции доигровщицы, набрала 6 очков, совершила 2 подачи и провела 19 атак, из которых 32% оказались успешными.
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