В сборной России отреагировали на новость о допинге у бразильской волейболистки на ОИ-2020

Генеральный менеджер женской сборной России по волейболу, двукратная чемпионка мира Любовь Соколова прокомментировала новость о том, что игрок женской сборной Бразилии по волейболу Тандара Алвес Кайшета покинула Олимпиаду-2020 в Токио из-за положительной допинг-пробы.

Новость по теме Игрок женской сборной Бразилии по волейболу покинула ОИ из-за положительной допинг-пробы

«Жалко, что такое произошло с игроком. Мы сами только что узнали об этой новости. Мы уже улетели из Токио.

В команде отреагировали на новость про Тандару шуткой: «Ну что, возвращаемся обратно на Олимпиаду?» Слава богу, это уже не наша проблема, пусть разбираются соответствующие органы в Бразилии.

В любом случае должно быть какое-то наказание. Получается, что человек играл с положительной пробой все матчи на Олимпиаде. Какие-то меры должны быть приняты», — цитирует Соколову «Р-Спорт».

Напомним, в среду, 4 августа, женская сборная Бразилии по волейболу с Тандарой Алвес Кайшета в составе обыграла сборную России в 1/4 финала соревнований Олимпийских игр со счётом 3-1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Кайшета, выступающая на позиции доигровщицы, набрала 6 очков, совершила 2 подачи и провела 19 атак, из которых 32% оказались успешными.

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