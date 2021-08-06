Австралийские регбисты и футболисты устроили пьяный дебош в самолёте и сломали туалет

Австралийские регбисты и футболисты оказались в центре скандала после завершения выступления на Олимпиаде в Токио (Япония). Спортсмены устроили пьяный дебош во время полёта на родину, сообщает Inside the Games.

Представители авиакомпании заявили, что спортсмены выпивали алкоголь на борту, громко пели и кричали. Нескольких спортсменов вырвало на их местах в салоне, а также в туалете, что привело к его поломке. Сообщается, что австралийцы также пытались достать больше алкоголя, несмотря на отказ со стороны бортпроводников.

Федерация регби Австралии уже объявила выговор игрокам, некоторым из них предстоит пройти специальные курсы.

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