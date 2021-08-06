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Велогонщик Денис Дмитриев проиграл в первом полуфинальном заезде на Олимпиаде-2021 в спринте

Велогонщик Денис Дмитриев проиграл в первом полуфинальном заезде на Олимпиаде в спринте
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Российский велогонщик Денис Дмитриев проиграл первый полуфинальный заезд на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Он уступил своему сопернику — представителю Нидерландов Джеффри Хугланду — 0,107 секунды.

Старт второго заезда запланирован на 10:52 мск. Победитель двух заездов выйдет в финал.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 21 бронзовую награду. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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