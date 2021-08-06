Сёстры Аверины лидируют в квалификации личного многоборья ОИ-2020 после трёх упражнений
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В Токио (Япония) на арене «Ариакэ Гимнастикс Центр» в эти минуты проходят квалификационные соревнования Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике в женском многоборье.
Россию представляют Дина и Арина Аверины. После трёх упражнений — с обручем, мячом и булавами — наши спортсменки продолжают лидировать в общей таблице, набрав 83,500 и 82,575 балла соответственно. Ближайшая преследовательница — представительница Израиля Линой Ашрам (79,600).
Дина Аверина на первом этапе с обручем набрала 27,625 балла, на втором с мячом — 27,600, на третьем с булавами — 28,275. У Арины — 27,225, 27,250 и 28,100 соответственно.
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