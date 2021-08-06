Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Александр Бондарь и Виктор Минибаев вышли в полуфинал Олимпиады-2021 в прыжках в воду с вышки

Бондарь вышел в полуфинал ОИ в прыжках в воду с вышки с 3-м результатом, Минибаев — с 14-м
Аудио-версия:
Комментарии

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев вышли в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В квалификации Бондарь продемонстрировал третий результат (513,85), Минибаев стал 14-м (391,95).

Лучшим в квалификации стал китаец Янь Цзян (546,90). Полуфинал и финал в этой дисциплине состоятся завтра, 7 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 21 бронзовую награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Олимпиада 2020. Прыжки в воду
Мужчины. Вышка 10 м. Предварительный раунд
06 августа 2021, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Янь Цзян
Китай
546.90
2
Юань Цао
Китай
529.30
3
Александр Бондарь
Россия
513.85
Новость по теме
Россиянка Юлия Тимошинина стала 11-й на Олимпиаде-2020 в прыжках в воду с вышки
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021