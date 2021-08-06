Бондарь вышел в полуфинал ОИ в прыжках в воду с вышки с 3-м результатом, Минибаев — с 14-м

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев вышли в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В квалификации Бондарь продемонстрировал третий результат (513,85), Минибаев стал 14-м (391,95).

Лучшим в квалификации стал китаец Янь Цзян (546,90). Полуфинал и финал в этой дисциплине состоятся завтра, 7 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 21 бронзовую награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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