Велогонщик Денис Дмитриев поборется за бронзу Олимпиады-2020 в спринте

Российский велогонщик Денис Дмитриев проиграл второй полуфинальный заезд на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).

В первом заезде россиянин уступил 0,107 секунды представителю Нидерландов Джеффри Хугланду. Во втором старте проигрыш составил 0,010.



Хугланд вышел в финал, Дмитриев поборется за бронзу. Медали будут разыграны сегодня, 6 августа.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 21 бронзовую награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



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