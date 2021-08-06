Грациозный пролёт Дины Авериной в шпагате и изящный номер с мячом от Арины. Фото художки

В Токио (Япония) на арене «Ариакэ Гимнастикс Центр» прошли квалификационные соревнования Олимпийских игр — 2020 по художественной гимнастике в женском многоборье.
Россию представляют Дина и Арина Аверины. Дина Аверина на первом этапе с обручем набрала 27,625 балла, на втором с мячом — 27,600, на третьем с булавами — 28,275. У Арины — 27,225, 27,250 и 28,100 соответственно.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 61 медаль — 16 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории.
Лучшие кадры соревнований по художественной гимнастике в женском многоборье — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 6 августа 2021
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