Лебедев — о допинге бразильской волейболистки: нашу мужскую команду за такое отстранили бы

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал новость, что игрок женской сборной Бразилии по волейболу Тандара Алвес Кайшета покинула Олимпиаду-2020 в Токио из-за положительной допинг-пробы.

«Метод двойных стандартов существует везде. На сегодняшний день по вине определённых наших чиновников мы находимся в состоянии страны-изгоя. Благодарны спортсменам, которые, несмотря на всё это, завоёвывают для нас медали.

Я уверен на 1000%, что если бы положительный допинг-тест сдал член нашей мужской сборной по волейболу, то в мире подняли бы такой шум, что требовали бы дисквалификации всей команды по волейболу и отстранили бы от участия. А то и всю олимпийскую сборную вообще.

К сожалению, на результатах матчей Бразилии это всё никак не скажется. Хотя, на мой взгляд, стоило наказать всю бразильскую команду. Это было бы справедливо. У меня есть большие сомнения, что если попалась одна, то остальные чистые. Стоит проверить всех ещё раз. Причём ночью, разбудив всех в отеле, отвезти километров за 50, чтобы ждать тест. С нашими бы сделали ровно так. Но здесь никакими вздохами не поможешь. Надо начинать конкретную борьбу с допингом в нашей стране», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в среду, 4 августа, женская сборная Бразилии по волейболу с Тандарой Алвес Кайшетой в составе обыграла сборную России в 1/4 финала соревнований Олимпийских игр со счётом 3-1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Кайшета, выступающая на позиции доигровщицы, набрала 6 очков, совершила 2 подачи и провела 19 атак, из которых 32% оказались успешными.

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