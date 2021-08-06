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Российская велогонщица Дарья Шмелёва завершила борьбу на Олимпиаде-2021 в спринте

Российская велогонщица Дарья Шмелёва завершила борьбу на Олимпиаде-2020 в спринте
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Российская велогонщица Дарья Шмелёва не смогла пробиться в 1/16 финала соревнований в спринте на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В утешительном заезде с её участием победила спортсменка из США, которая и прошла дальше.

В 1/32 финала Шмелёва уступила соотечественнице Анастасии Войновой.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 21 бронзовую награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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