НОК Беларуси выступил с заявлением по поводу высылки двух тренеров из Олимпийской деревни

Национальный олимпийский комитет Беларуси выступил с заявлением по поводу новости о том, что Международный олимпийский комитет лишил аккредитации и выслал из Олимпийской деревни белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
«5 августа 2021 года дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение о лишении аккредитации на Играх ХХХII Олимпиады в Токио тренеров белорусской команды по лёгкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака. В заявлении МОК отмечается, что это временные меры. На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации.
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь подтверждает данную информацию, и в ближайшее время тренеры вернутся в Минск. Вместе с тем они оставляют за собой право обжаловать данное решение.
В свою очередь, мы по-прежнему открыты для продолжения диалога и находимся в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения.
НОК Беларуси в полной мере отстаивает и будет далее защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых», — отмечается в заявлении НОК Беларуси.
Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
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