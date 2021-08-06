Дарья Шмелёва — о неудаче в спринте на Олимпиаде: объяснять нечего

Российская велогонщица Дарья Шмелёва прокомментировала выступление в спринте на Олимпиаде в Токио. В 1/32 финала она проиграла соотечественнице Анастасии Войновой, а затем не смогла победить в утешительном заезде и выбыла из борьбы.

«Все хотят каких-то объяснений. Но когда ты проиграл, объяснять нечего. Соперники оказались готовы лучше. Людям не нужны оправдания или причины, почему не вышло. Мне — тем более. Я должна сама это проанализировать. Моя Олимпиада на этом закончилась. Хорошо, что удалось на ней выиграть бронзу. Но после серебра в Рио хотелось, конечно, большего», — приводит слова Шмелёвой пресс-служба ОКР в своём телеграм-канале.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.