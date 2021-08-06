Российская велогонщица Анастасия Войнова проиграла в 1/16 финала Олимпиады-2020 в спринте

Российская велогонщица Анастасия Войнова проиграла в 1/16 финала летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в спринте представительнице Канады Лорьян Женест. Отставание россиянки составило 0,035 секунды.

На старте соревнований Войнова прошла соотечественницу Дарью Шмелёву. Анастасия попробует пройти в 1/8 финала через утешительный раунд.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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