Российский велогонщик Денис Дмитриев не смог завоевать бронзу на Олимпиаде-2020

Российский велогонщик Денис Дмитриев проиграл во втором заезде за бронзу на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Он уступил своему сопернику — представителю Великобритании Джеку Карлину — 0,015 секунды.

В первом старте россиянин проиграл 0,486 секунды. Карлин стал обладателем бронзы, Дмитриев занял четвёртое место.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



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