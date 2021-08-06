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Российские велогонщицы прокомментировали завоевание бронзы в мэдисоне на Олимпиаде-2020

Российские велогонщицы прокомментировали завоевание бронзы в мэдисоне на Олимпиаде-2020
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Российские велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская, завоевавшие бронзовые медали в мэдисоне на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), прокомментировали результат. Они набрали 26 очков, золото завоевали представительницы Великобритании Кэти Арчибальд и Лора Кенни, на их счету 78 очков.

«На самом деле не было как таковой стратегии. Здесь всё строится в процессе гонки. Надо с самого начала включать голову, следить за гонкой, контролировать напарника, анализировать ситуацию. Надо думать», — передаёт слова Новолодской корреспондент «Чемпионата».

«Мне нравятся опасные ситуации. Идёт выброс адреналина, успеваешь сделать манёвр — и получается ещё лучше.
Если бы Олимпиада состоялась в прошлом году, я бы не попала из-за декрета. У меня мурашки оттого, что у нас всё получилось. Поймали момент, чтобы уйти на круг. Пришла Олимпиада — пришло олимпийское спокойствие», — добавила Хатунцева.

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