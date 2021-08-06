Арина Аверина осталась недовольна вторым местом в квалификации многоборья на ОИ-2020

Российская «художница» Арина Аверина прокомментировала выступление в квалификации личного многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсменка, ставшая второй, показала результат 106,175 балла, первой стала её сестра Дина Аверина, на счету которой 106,300 балла.

«Не очень довольна собой. Было много ошибок и помарок сегодня. Буду стараться их исправить, чтобы завтра выйти с чистой головой, начать всё сначала, сделать идеально.

Уже есть понимание их причин. Озвучивать не буду, просто проанализируем с Ириной Александровной, Верой Николаевной (Винер-Усмановой и Шаталиной соответственно. — Прим. «Чемпионата») и постараемся исправить», — приводит слова Арины Авериной «Р-Спорт».

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