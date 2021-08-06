Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Российская велогонщица Анастасия Войнова вышла в 1/8 финала Олимпиады-2021 в спринте

Российская велогонщица Анастасия Войнова вышла в 1/8 финала Олимпиады в спринте
Комментарии

Российская велогонщица Анастасия Войнова пробилась в 1/8 финала летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в спринте. В утешительном заезде она победила японку Юку Кобаяси (+0,275).

На старте соревнований Войнова прошла соотечественницу Дарью Шмелёву, а в 1/16 финала уступила канадке Лорьян Женест.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Новость по теме
Российский велогонщик Денис Дмитриев не смог завоевать бронзу на Олимпиаде-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021