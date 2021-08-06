«Обидно до слёз». Велогонщик Дмитриев — об упущенной бронзе на Олимпиаде-2020

Российский велогонщик Денис Дмитриев прокомментировал поражение в бронзовых заездах в спринте на Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсмен уступил представителю Великобритании Джеку Карлину.

«Обидно, честно говоря. Накатывает до слёз, медаль ушла из-под носа. Наверное, сегодня тот день, когда слишком сильно хочешь завоевать медаль, это не даёт расслабиться и показать, на что способен. На треке был не тот Денис, который обычно выигрывает. Просмотрел видео всех заездов и не узнал себя. Немного зажался, надо было быть расслабленнее, получать удовольствие и ехать так, как я умею.

Британец вообще не сюрприз, он уже брал медаль на чемпионате мира. Достаточно хороший соперник, находится в топе. Это молодой и амбициозный спортсмен. Самое главное не загоняться, не закапываться и забыть ужасный день, который, наверное, будет терзать меня всю жизнь. Думаю, до конца своих дней буду жалеть об этом дне. Надо переключиться и сделать так, чтобы горечь сожаления немного была подслащена кейрином.

Девчонки наши — героини велотрекового дня. Они просто выгрызли медаль, будучи не фаворитками. Низкий им поклон», — передаёт слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата».

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