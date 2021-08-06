Женская сборная Нидерландов выиграла золото Олимпиады-2020 в хоккее на траве

Женская сборная Нидерландов завоевала золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в хоккее на траве. В финале она победила команду Аргентины со счётом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0, 0:0) .



В противостоянии за бронзу команда Великобритании обыграла сборную Индии — 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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