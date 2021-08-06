Журова — о золоте России в вольной борьбе: есть надежда на 3-е место в командном зачёте ОИ

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила надежду, что сборная России поднимется на третье место в неофициальном медальном зачёте Олимпиады-2020 в Токио, после того как вольник Заурбек Сидаков принёс 17-е золото стране.
«Наши сильные мужчины приходят нам на помощь. Сейчас у нас сильные мужчины и прекрасное исполнение женщин в синхронном плавании, художественной гимнастике.
Интересная заключительная часть Олимпийских игр: красота и сила. Ждём ещё медалей. Я считала, что если японцы ничего не будут выигрывать больше, то есть обнадёживающие шансы быть на неплохом месте в командном зачёте. Мечта и надежда на третье место ещё реальна», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Лидирует Китай (34-24-17), далее идут США (30-35-29) и Япония (22-10-15).
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- 6 августа 2021
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