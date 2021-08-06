«России не дали бы выступить». Журова — о допинге бразильской волейболистки на Олимпиаде

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала новость, что игрок женской сборной Бразилии по волейболу Тандара Алвес Кайшета покинула Олимпиаду-2020 в Токио из-за положительной допинг-пробы.

«Меня это удивляет. Я всегда считала, что перед дальнейшим составлением сетки допинг-тесты должны быть проверены. Одно дело, если в индивидуальном соревновании ты получил медаль, — отберут, от этого команда не страдает. И не зависит дальнейшее выступление в финалах и полуфиналах. Мне казалось, что их пробы проверяют в первую очередь. Понятно, что может быть расследование: какой вклад внёс этот человек, сколько играл.

Не хочу оправдывать бразильянок, но допускаю, что это какая-то оплошность со стороны спортсменки: невнесение препарата в терапевтическое разрешение, например. Не думаю, что хоть кто-то на Олимпиаде может умышленно принять допинг.

Если бы на этом месте была российская команда, боюсь, что в последние три дня нам бы не дали вообще выступить. Стоял бы такой крик… Они же понимали бы, что мы лидеры и завоюем много медалей за эти три дня. Просто не дали бы шанса, сказали бы: «Вся команда дисквалифицируется, езжайте домой». Призывы такие точно были бы. Они ждут этого всю Олимпиаду. А то непонятно, как объяснять, что чистые русские завоевали столько медалей», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, в среду, 4 августа, женская сборная Бразилии по волейболу с Тандарой Алвес Кайшетой в составе обыграла сборную России в 1/4 финала соревнований Олимпийских игр со счётом 3-1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22). Кайшета, выступающая на позиции доигровщицы, набрала 6 очков, совершила 2 подачи и провела 19 атак, из которых 32% оказались успешными.

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