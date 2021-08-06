Китаянка Лю Шиин завоевала золотую медаль в метании копья на Олимпийских играх

На Олимпийских играх в Токио завершился финал в метании копья среди женщин.
Золото завоевала китаянка Лю Шиин с результатом 66.34 метра. Серебряным призёром стала Мария Андрейчик из Польши. Её результат 64.61 м. Австралийка Келси-Ли Барбер заняла третью строчку с результатом 64.56 м.
Лидером медального зачёта является Китай. У них 35 золотых медали, 26 серебряных и 17 бронзовых. На втором месте находится сборная США с 31 золотыми наградами, 35 серебряными и 31 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 24 золотых медали, 11 серебряных и 16 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 5-ю строчку. У россиян 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовая медаль.
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