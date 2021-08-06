Шона Миллер-Уйбо стала олимпийской чемпионкой в беге на 400 м

На Олимпийских играх в Токио завершился финал в соревнованиях по бегу на дистанции 400 метров среди женщин.
Олимпийской чемпионкой второй раз в карьере стала Шона Миллер-Уйбо, представляющая Багамские острова. Её время 48.36. Она улучшила личный рекорд. Серебряную медаль завоевала Марилейди Паулино из Доминиканской Республики с результатом 49.20. Бронзовым призёром стала американка Эллисон Феликс. Её время 49.46.
Лидером медального зачёта является Китай. У них 35 золотых медали, 25 серебряных и 17 бронзовых. На втором месте находится сборная США с 31 золотой наградой, 35 серебряными и 31 бронзовой. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 24 золотых медали, 10 серебряных и 15 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает 5-ю строчку. У россиян 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медали.
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