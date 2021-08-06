Белорусская чемпионка мира: ОИ-2020 показывают — спорта в стране нет. Он будет умирать

Чемпионка мира 2011 года по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр белоруска Александра Герасименя заявила, что Олимпиада-2020 в Токио показала: спорта в Беларуси нет. По мнению Герасимени, белорусский спорт и дальше будет умирать.
По состоянию на данный момент белорусские спортсмены завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на ОИ-2020.
«Мы следим за тем, как когда-то у нас было по 20 медалей на Олимпийских играх и как медленно мы скатываемся. Сейчас у нас только две медали. Да, возможно, будет ещё несколько. Возможно, не будет. Этого никто не знает. Но мы понимаем уровень, на который скатились в последние 16 лет.
Развития спорта в стране нет. Командных видов спорта практически нет, потому что содержать их очень дорого. Эти Олимпийские игры показывают, что спорта в стране нет и он будет умирать и дальше», — приводит слова Герасимени by.tribuna.com, ссылаясь на YouTube-канал Charter97video.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
- 6 августа 2021
-
15:18
-
15:16
-
15:13
-
14:49
-
14:45
-
14:41
-
14:38
-
14:33
-
14:30
-
14:26
-
14:17
-
14:03
-
14:00
-
13:56
-
13:25
-
13:12
-
13:00
-
12:57
-
12:54
-
12:53
-
12:51
-
12:40
-
12:39
-
12:34
-
12:28
-
12:22
-
12:12
-
12:10
-
12:04
-
12:04
-
12:00
-
11:54
-
11:53
-
11:44
-
11:14