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Белорусская чемпионка мира: ОИ-2020 показывают — спорта в стране нет. Он будет умирать

Белорусская чемпионка мира: ОИ-2020 показывают — спорта в стране нет. Он будет умирать
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Чемпионка мира 2011 года по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр белоруска Александра Герасименя заявила, что Олимпиада-2020 в Токио показала: спорта в Беларуси нет. По мнению Герасимени, белорусский спорт и дальше будет умирать.

По состоянию на данный момент белорусские спортсмены завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на ОИ-2020.

«Мы следим за тем, как когда-то у нас было по 20 медалей на Олимпийских играх и как медленно мы скатываемся. Сейчас у нас только две медали. Да, возможно, будет ещё несколько. Возможно, не будет. Этого никто не знает. Но мы понимаем уровень, на который скатились в последние 16 лет.

Развития спорта в стране нет. Командных видов спорта практически нет, потому что содержать их очень дорого. Эти Олимпийские игры показывают, что спорта в стране нет и он будет умирать и дальше», — приводит слова Герасимени by.tribuna.com, ссылаясь на YouTube-канал Charter97video.

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Новости. Олимпиада 2020
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