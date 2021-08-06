ZASPORT выпустила футболку в поддержку олимпийской сборной России

Компания ZASPORT, официальный экипировщик олимпийской сборной России, выпустила футболку с хештегом #wewillROCyou. Российские спортсмены выступают под флагом ROC (Russian Olympic Committee).
«Я думаю, все, кто следят за Олимпийскими играми в Токио, знают о флешмобе #wewillROCyou. Тина Канделаки дала старт, а дальше тег разлетелся практически по всему миру. Упоминания можно найти не только в российских, но и в зарубежных СМИ. Поддержку нашим спортсменам выразили Тимати, DJ Smash, который выпустил микс из песни We Will Rock You группы Queen и Первого концерта Чайковского, Дима Билан, записавший клип и песню в поддержку команды ROC, и тысячи людей нашей страны», — сказала основатель ZASPORT Анастасия Задорина.
Лимитированный тираж футболок доступен в розничных магазинах ZASPORT на Новом Арбате, 26 и в ТЦ «Европейский».
- 6 августа 2021
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