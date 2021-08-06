Гандболистку Анну Сень удалили до конца игры в полуфинале Олимпиады

Российская гандболистка Анна Сень получила красную карточку в первом тайме в матче полуфинала Олимпийских игр в Токио со сборной Норвегии.



В одном из игровых эпизодов она попала локтем в лицо сопернице. После видеопросмотра судьи показали ей красную карточку, удалив до конца матча.



После этого момента Сень заняла место за воротами сборной России за пределами площадки.

Лидером медального зачёта является Китай. У них 34 золотых медали, 24 серебряных и 17 бронзовых. На втором месте находится сборная США с 31 золотой наградой, 35 серебряными и 29 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров сборная Японии. Результат японцев — 23 золотых медали, 10 серебряных и 15 бронзовых. Команда Олимпийского комитета России занимает пятую строчку. У россиян 17 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медали.

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