Призёр ОИ-2020 борец Найфонов был заложником в Беслане в 2004-м. Мама спасла его и погибла

Россиянин Артур Найфонов, который завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг, был заложником во время трагических событий в Беслане в 2004 году, а его мама тогда погибла. Об этом рассказал личный тренер спортсмена Тотраз Арчегов.

Найфонову было в то время семь лет, он готовился пойти в первый класс.

«Матери Артура не стало. Но благодаря ей он вышел из школы живым, и его сестра. Наверное, ему что-то в этой жизни предназначено», — приводит слова Арчегова «Комсомольская правда — Ставрополь».

1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане. Большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.