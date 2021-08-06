Кенийка с олимпийским рекордом завоевала золото в беге на 1500 м на Олимпиаде-2020

Кенийская легкоатлетка Фаит Чепнгетич Кипьегон завоевала золотую медаль в беге на 1500 метров на Олимпиаде-2020 в Токио. Её результат — 3.53,11, это олимпийский рекорд. Второй к финишу пришла британка Лора Мьёр (3.54,50). Бронзу завоевала Сифан Хассан из Нидерландов (3.55,86).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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