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Словенка Янья Гарнбрет выиграла золото Олимпийских игр — 2020 в скалолазании

Словенка Янья Гарнбрет выиграла золото Олимпийских игр — 2020 в скалолазании
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Представительница Словении Янья Гарнбрет выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по скалолазанию. Серебро и бронза достались японкам — Михо Нонаке и Акиё Ногути соответственно.

Скалолазание. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины
1. Янья Гарнбрет (Словения) — 5,00.
2. Михо Нонака (Япония) — 45,00
3. Акиё Ногути (Япония) — 64,00.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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