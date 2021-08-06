Владимир Путин обратился к борцу Заурбеку Сидакову, который завоевал золото Олимпиады-2020

Президент России Владимир Путин обратился к российскому борцу вольного стиля Заурбеку Сидакову, который на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг. В финале Сидаков победил представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 7:0.
«Уважаемый Заурбек Казбекович!
Примите поздравления с триумфальным выступлением на Играх XXXII Олимпиады в Токио.
Проявив яркие чемпионские качества, в упорной и напряжённой борьбе Вы одержали верх над сильными соперниками и на деле доказали, что достойны самой высокой награды, своей победой весомо укрепили лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы.
Желаю Вам дальнейших успехов. Так держать!» — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
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- 6 августа 2021
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