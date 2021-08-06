Напряжённая Вяхирева кусала форму, гандболистки России бурно отмечали выход в финал. Фото

Женская сборная России по гандболу сыграет в финале Олимпийских игр в Токио. Россиянки в полуфинальном матче обыграли команду Норвегии. Встреча завершилась со счётом 27:26 в пользу сборной России.

В финале за титул олимпийских чемпионок российская команда поборется со сборной Франции, которая оказалась сильнее шведской сборной (29:27).



Российская гандболистка Ксения Макеева прокомментировала победу над сборной Норвегии в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио.



«Очень рада и счастлива, что в финале. Понимали, как будет сложно. Норвегия — дисциплинированная команда. Смогли выстоять, это характер, подготовка, эмоции, воля к победе. Восстановиться и идти в финал.



Жить буду. Мы команда. Все должны быть один за всех. Анне Сень всё зачтётся. Понимаю, каково это. Спорт — так бывает, так случилось.



Я поймала кураж, знаю, как играет их вратарь, играешь на кураже, на эмоциях. Мы не можем спокойно. Заложено это в нас. Всегда начинается, чтобы побольше валидола выпили дома», — передаёт слова Макеевой корреспондент «Чемпионата».

Лучшие кадры с матча Норвегия — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.