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Олимпиада-2021 в Токио: медальный зачёт после 14-го дня, 6 августа, таблица, ОИ-2020, ОИ-2021

Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 14-го дня, таблица
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Сегодня, 6 августа, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 23 комплекта наград. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 36 золотых, 26 серебряных и 17 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (31-36-31), на третьем — Япония (24-11-16).

Россия занимает пятую позицию: 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Сегодня российские спортсмены завоевали четыре медали: золото — Заурбек Сидаков (вольная борьба, до 74 кг); серебро — Муслим Гаджимагомедов (бокс, до 91 кг); бронза — Зенфира Магомедалиева (бокс, до 75 кг); Гульназ Хатунцева / Мария Новолодская (велотрек, мэдисон).

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