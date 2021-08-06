Экс-помощник Трефилова: в финале у нашей сборной хорошие шансы. Наш вратарь была на высоте
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Бывший тренер женской сборной России по гандболу, многолетний ассистент Евгения Трефилова, Виталий Крохин прокомментировал выход россиянок в финал Олимпийских игр в Токио (Япония).
«Девчонки победили за счет хорошего спорта. Наши лучше играли. Стоит отметить, что наша вратарь была сегодня просто на высоте. Подтащила команду, вытащила несколько классных мячей. В финале против Франции хорошие шансы, тем более мы их уже обыгрывали. Нахождение Трефилова на трибунах, конечно, помогло. Он заряжает девчонок от всей души», — сказал Крохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сегодня, 6 августа сборная России в полуфинальном матче Олимпиады-2020 обыграла команду Норвегии со счётом 27:26.
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