«Остался финал пьесы». Алексей Алексеев — о победе российских гандболисток над Норвегией

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал победу подопечных над командой Норвегии (27:26) в полуфинале Олимпийских игр – 2020 в Токио.

«Так и должно быть в полуфинале — напряжённо. Но самое важное — результат. Выдержали, выстояли, молодцы. Плюс шесть было, но мы это сделали сами. Считайте, что начали с этого игру. Отрыв мы сделали сами, дальше мы его растратили, подсели, но ничего страшного. Хорошо распределили силы, которых хватило.



В концовке при отрыве в один мяч любой тренер говорит работать до руки. Никаких неподготовленных атак. Всегда нужно доигрывать до конца.



Я не могу описать эмоции. Когда победа — счастье. У нас же всегда так, в русском стиле: мы сами создаём себе проблемы, а дальше их преодолеваем. Эмоции у нас после Швеции были всегда, каждая игра как финал. Мы их не растратили до сих пор. Победные эмоции несут больше позитива и никуда не денутся.



Мы идём шаг за шагом, пока никаких задумок по финалу не было. Мы не знаем, какое у нас тренировочное время, будем узнавать по ходу. Дайте нам выдохнуть, и потом мы с новыми силами выйдем на финал.



Мы сегодня не то что шутили на тему Франции, но говорили, что француженки сыграли первый акт, мы второй. Вот, остался финал пьесы. Игру против них будем разбирать, конечно, они прибавили здорово, уже другая команда. Сначала сами изучим, потом предложим план девушкам. По физике у нас тоже всё нормально, дай бог», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата».

В финале 8 августа российские гандболистки, как и в 2016 году, сыграют с командой Франции.

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