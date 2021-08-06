В Госдуме эмоционально отреагировали на выход российских гандболисток в финал ОИ-2020

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о выходе женской сборной России по гандболу в финал Олимпийский игр в Токио (Япония). Россиянки одолели сборную Норвегии со счётом 27:26.

«Мало кто верил в успех наших гандболисток, но они сами, да и тренеры верили, что они могут выйти в финал! Молодцы! На то она и Олимпиада, что можно начинать плохо и тяжело, а под конец оказаться в финале. У нас есть командная игра, хочу поздравить наших девушек с выходом в финал! Этот грандиозный успех, который нам позволит не только побороться за золото.

Федерация проделала огромную работу со спортсменами и доказала, что надо продолжать бороться за самые высокие места в мире.

В делегацию просто так не берут и то, что Трефилов поехал на игры – повлияло на девушек в качестве стимулирующего фактора. Возможно, это тоже как-то повлияло на такой успех. Федерация всё сделала правильно, если это помогло. Также видно, что наши гандболистки подошли к Олимпиаде в пике своей формы», — рассказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.