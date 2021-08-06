Евгений Трефилов: тренера похвалю, когда выиграет Олимпиаду

Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов, под руководством которого женская сборная России завоевала золото Олимпиады-2016, прокомментировал победу над Норвегией (27:26) и выход команды в финал Игр-2020, где, как и 5 лет назад, россиянки встретятся с француженками.
«Анна Седойкина отыграла выше всяких похвал. Она была лучшей, Анна вытащила второй тайм на себе. Потом норвежки были фаворитами, и я боялся… Особенно вот эта концовка. Были несколько неудачных бросков, но считаю, что план команда выполнила. Честно, я не знаю, что говорили тренеры. Но задача была одной – не дать убежать сопернику в контратаки. У них получились одна-две контратаки. Прекрасно отыграли в защите, но концовка не удалась. Уже серебро в кармане, уже легче! Тренера похвалю, когда выиграет Олимпиаду. Сегодня тренерский штаб отработал своё. Дай бог, в финале всё будет хорошо. У девчонок праздник, завтра отдыхаем, а потом опять на войну», — приводит слова Трефилова РИА «Новости».
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