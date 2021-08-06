Глава ФГР: Вяхирева доказала, что она является лучшим игроком мира

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал выход женской сборной в финал Олимпийских игр в Токио (Япония) и поделился мнением о российских гандболистках. В полуфинальной стадии россиянки победили команду Норвегии со счётом 27:26.

«Самым пронзительным моментом была последняя минута. Начало второго тайма — шесть голов разница, в конце подсдулись, но чувствовались запас и мощь. Аня Вяхирева и Аня Седойкина — уникальные игроки. Кто еще будет спорить, что Вяхирева — лучшая гандболистка в мире», — приводит слова Шишкарёва ТАСС.

В финале 8 августа российские гандболистки, как и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, сыграют с командой Франции.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Лидирует Китай (36-26-17), далее идут США (31-36-31) и Япония (24-11-16).