Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 7 августа

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Сегодня, 7 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) были разыграны 34 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 7 августа 2021 года

Лёгкая атлетика. Женщины. Марафон

1. Перес Джепчирчир (Кения) — 2:27.20.

2. Бриджид Косгей (Кения) — 2:27.36.

3. Молли Зайдель (США) — 2:27.46.

Пляжный волейбол. Мужчины

1. Андерс Мол / Кристиан Сёрум (Норвегия).

2. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия).

3. Шериф Юнусс / Ахмед Тиджан (Катар).



Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м

1. Китай (Сюй Шисяо / Сунь Мэня) — 1.55,495.

2. Украина (Людмила Лузан / Анастасия Четверикова) — 1.57,499.

3. Канада (Лоранс Венсан Лапуант / Кэти Венсан) — 1.59,041.

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м

1. Исакиас Кейрос дос Сантос (Бразилия) — 4.04,408.

2. Лю Хао (Китай) — 4.05,724.

3. Сергей Тарновский (Молдова) — 4.06,069.



Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м

1. Венгрия — 1.35,463.

2. Беларусь — 1.36,073.

3. Польша — 1.36,445.



Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м

1. Германия — 1.22,219.

2. Испания — 1.22,445.

3. Словакия — 1.23,534.

Гольф. Женщины

1. Нелли Корда (США) — 267.

2. Монэ Инами (Япония) — 268.

3. Лидия Ко (Новая Зеландия) — 268.

Баскетбол. Мужчины

1. США.

2. Франция.

3. Австралия.

Бокс. Мужчины. До 52 кг

1. Галаль Яфай (Великобритания).

2. Карло Паалам (Филиппины).

3. Рьомэй Танака (Япония) и Сакен Бибоссинов (Казахстан).

Бокс. Мужчины. До 75 кг

1. Эберт Соуза (Бразилия).

2. Александр Хижняк (Украина).

3. Глеб Бакши (Россия) и Эумир Марсьяль (Филиппины)

Бокс. Женщины. До 51 кг

1. Стойка Желязкова Крастева (Болгария).

2. Бусе Наз Чакироглу (Турция).

3. Сяо-Вэнь Хуан (Китайский Тайбэй) и Цукими Намики (Япония).

Бокс. Женщины. До 69 кг

1. Бусеназ Сурменели (Турация).

2. Гу Хун (Китай).

3. Ловлина Боргохайн (Индия) и Оше Джонс (США).

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м

1. Юань Цао (Китай) — 582,35.

2. Янь Цзянь (Китай) — 580,40.

3. Томас Дейли (Великобритания) — 548,25.

Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль) — 107,800.

2. Дина Аверина (Россия) — 107,650.

3. Алина Горносько (Беларусь) — 102,700.

Водное поло. Женщины

1. США.

2. Испания.

3. Венгрия.

Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон

1. Дания.

2. Великобритания.

3. Франция.

Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг

1. Такуто Отогуро (Япония).

2. Хаджи Алиев (Азербайджан).

3. Гаджимурад Рашидов (Россия) и Баджранг Баджранг (Индия).

Современное пятиборье. Мужчины

1. Джозеф Чунг (Великобритания) — 1482 (олимпийский рекорд).

2. Ахмед Эль-Генди (Египет) — 1477.

3. Вун-Тэ Чун (Южная Корея) — 1470.

Лёгкая атлетика. Женщины. 10 000 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды) — 29.55,32.

2. Калкидан Гезахегн (Бахрейн) — 29.56,18.

3. Летесенбет Гидей (Эфиопия) — 30.01,72.

Синхронное плавание. Группы

1. Россия (Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Марина Голядкина и Полина Комар) — 196,0979.

2. Китай — 193,5310.

3. Украина — 190,3018.

Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг

1. Абдулрашид Садулаев (Россия).

2. Кайл Фредерик Снайдер (США).

3. Рейнерис Салас Перес (Куба) и Абрахам Коньедо Руано (Италия).

Лёгкая атлетика. Мужчины. 1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3.28,32 (олимпийский рекорд).

2. Тимоти Черуйот (Кения) — 3.29,01.

3. Джош Керр (Великобритания) — 3.29,05.

Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание копья

1. Нирай Чопра (Индия) — 87,58.

2. Якуб Вадлейх (Чехия) — 86,67.

3. Витезслав Веселы (Чехия) — 85,44.

Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг

1. Фериал Абдельазиз (Египет).

2. Ирина Зарецкая (Азербайджан).

3. Ли Гун (Китай) и София Берульцева (Казахстан).

Вольная борьба. Женщины. До 50 кг

1. Юи Сусаки (Япония).

2. Сунь Янань (Китай).

3. Мария Стадник (Азербайджан) и Сара Энн Хильдебрандт (США).

Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг

1. Саджад Ганджзадех (Иран).

2. Тарег Хамеди (Саудовская Аравия).

3. Риютаро Арага (Япония) и Угур Акташ (Турция).

Конный спорт. Конкур. Командное первенство

1. Швеция — 235,65

2. США — 237,20.

3. Бельгия — 242,02.

Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м

1. США — 3.16,85.

2. Польша — 3.20,53.

3. Ямайка — 3.21,24

Бейсбол

1. Япония.

2. США.

3. Доминиканская Республика.

Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,04.

2. Никола Макдермотт (Австралия) — 2,02.

3. Ярослава Могучих (Украина) — 2,00.



Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x400 м

1. США — 2.55.70

2. Нидерланды — 2.57,18.

3. Ботсвана — 2.57,27.

Футбол. Мужчины

1. Бразилия.

2. Испания.

3. Мексика

Гандбол. Мужчины

1. Франция.

2. Дания.

3. Испания.

Волейбол. Мужчины

1. Франция.

2. Россия.

3. Аргентина.

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