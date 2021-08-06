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Бразильские волейболистки вышли в финал Олимпиады-2020 и сыграют с США

Бразильские волейболистки вышли в финал Олимпиады-2020 и сыграют с США
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На Олимпийских играх – 2020 в Токио определились финалистки женского волейбольного турнира. Золотые медали разыграют команды США и Бразилии. Бронзовый призёр определится во встрече сборных Южной Кореи и Сербии.

В полуфинальном матче американские волейболистки обыграли сборную Сербии со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:23). Бразильская команда оказалась сильнее соперниц из Южной Кореи – 3:0 (25:16, 25:16, 25:16).

Олимпийские игры (ж). 1/2 финала
06 августа 2021, пятница. 07:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 3
США
Олимпийские игры (ж). 1/2 финала
06 августа 2021, пятница. 15:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Южная Корея

Ранее стало известно, что лидер сборной Бразилии Тандар Алвес Кайшета временно отстранена из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Однако результат четвертьфинала между командами России и Бразилии не будет пересмотрен, так как в игровых видах спорта для этого необходим положительный допинг-тест у нескольких членов команды.

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