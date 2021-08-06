Близнова: наши гандболистки слышат Трефилова с трибуны, его даже в России слышно

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 экс-гандболистка Ирина Близнова прокомментировала выход женской сборной России в финал Игр в Токио и рассказала о своих ожиданиях от предстоящего матча с командой Франции.

«Эмоции только самые положительные. Победа в один мяч даже показывает, что всё как пять лет назад в Рио, такая же развязка. Мы ждали, надеялись и теперь нас ждёт Франция. Думаю, что не много труда составит их обыграть. Очень надеюсь, что повторится вся история пятилетней давности.

Евгений Трефилов не только заряжает, думаю, что девочки слышат его, потому что его даже в Москве, в России слышно, через телевизор.

Было ли боязно, когда начали терять задел? Ну девчонки же не могут нормально играть всю игру (смеётся. — Прим. «Чемпионата»), стоило какой-то интриги всё-таки добавить. Вот они и добавили, чтобы нам было интереснее смотреть и выпили валидольчика», — сказала Близнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.