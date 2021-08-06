Норвежские СМИ: плачем после игр с Россией чаще, чем Трефилов оскорбляет своих игроков

Норвежские СМИ отреагировали на поражение своей сборной в полуфинале Олимпийских игр в Токио (Япония). Норвегия проиграла сборной России со счётом 26:27 и не смогла выйти в финал Олимпиады.
«Мы ждали реванша в битве с Россией пять лет, но все снова завершилось слезами. Если вы спросите у Норы Мерк, сколько раз она плакала после того поражения от россиянок на Олимпиаде в Рио, то узнаете: куда чаще, чем Евгений Трефилов оскорблял российских игроков. У Норвегии сегодня был шанс взять реванш, но, к сожалению, все закончилось очередным горьким поражением», — пишет норвежское издание Dagbladet.
Примечательно, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России в полуфинале также одолела Норвегию в один мяч (38:37).
В финале Олимпиады в Токио россиянки встретятся со сборной Франции, а представительницы Норвегии в матче за бронзу сыграют с командой Швеции. Обе игры пройдут 8 августа.
- 6 августа 2021
-
19:48
-
19:41
-
19:35
-
19:14
-
19:05
-
18:59
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
18:11
-
18:10
-
17:56
-
17:48
-
17:48
-
17:45
-
17:38
-
17:36
-
17:20
-
17:19
-
17:15
-
17:15
-
17:01
-
16:57
-
16:56
-
16:54
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:12
-
16:11
-
16:01
-
15:58
-
15:53
-
15:43