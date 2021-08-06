Норвежские СМИ: плачем после игр с Россией чаще, чем Трефилов оскорбляет своих игроков

Норвежские СМИ отреагировали на поражение своей сборной в полуфинале Олимпийских игр в Токио (Япония). Норвегия проиграла сборной России со счётом 26:27 и не смогла выйти в финал Олимпиады.

«Мы ждали реванша в битве с Россией пять лет, но все снова завершилось слезами. Если вы спросите у Норы Мерк, сколько раз она плакала после того поражения от россиянок на Олимпиаде в Рио, то узнаете: куда чаще, чем Евгений Трефилов оскорблял российских игроков. У Норвегии сегодня был шанс взять реванш, но, к сожалению, все закончилось очередным горьким поражением», — пишет норвежское издание Dagbladet.

Примечательно, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборная России в полуфинале также одолела Норвегию в один мяч (38:37).

В финале Олимпиады в Токио россиянки встретятся со сборной Франции, а представительницы Норвегии в матче за бронзу сыграют с командой Швеции. Обе игры пройдут 8 августа.