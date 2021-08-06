«Всё делали, что должны были». Гандболистка Седойкина — о победе над Норвегией на ОИ-2020

Вратарь женской сборной России по гандболу Анна Седойкина прокомментировала победу над Норвегией (27:26) в полуфинале олимпийского турнира на Играх-2020 в Токио. Седойкина совершила 11 сейвов.

«В принципе, готовились, как ко всем играм, была хорошая, тщательная подготовка. Все вышли на матч 150 процентов уверенные в победе. Всё делали, что должны были. Что касается меня, то мне очень сильно помогали мои защитники. Мы, собственно, для этого здесь и находимся: чтобы блокировать броски, чтобы делать сейвы, чтобы побеждать. Мы все сегодня делали своё дело, — приводит слова Седойкиной «Матч ТВ».

Напомним, что на Играх-2016 Россия также одолела Норвегию в полуфинале — 38:37 ОТ. В финале, как и пять лет назад, Россия сыграет с Францией, матч состоится 8 августа.