Анна Вяхирева: дико хочу это золото. Очень хочу его забрать домой

Российская гандболистка Анна Вяхирева прокомментировала победу над Норвегией (27:26) в полуфинале олимпийского турнира на Играх-2020 в Токио.
«Я просто благодарю Бога, что так сложилось. Очень-очень сильно радуюсь за девчонок, они проделали невероятную работу и выложились по полной. Это всё, что у меня сейчас есть внутри. Не осталось ни эмоций, ни сил. Но главное, что мы в финале Олимпиады. Нужно этот вечерок отдохнуть и готовиться к финалу с Францией. Я дико хочу это золото. Я очень хочу его забрать домой», — приводит слова Вяхиревой «Матч ТВ».
Также Вяхирева прокомментировала мнение, что на большом турнире очень трудно дважды обыграть одну и ту же команду. Будущих соперниц по финалу из Франции россиянки обыграли в группе со счётом 28:27.
«Проблемы могут быть с каждой командой. Просто будем играть, выкладываться. Я не могу сказать, что кому-то будет легче, а кому-то нет. Это новая игра и новый день. Это битва за золото. И тот, кто будет желать его больше, тот победит», — сказала Вяхирева.
Напомним, на Играх-2016 Россия также одолела Норвегию в полуфинале — 38:37 ОТ. В финале, как и пять лет назад, Россия сыграет с Францией, матч состоится 8 августа.
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