«Художница» Арина Аверина — о травме: осталось потерпеть один день и всё

Россиянка Арина Аверина подвела итоги своего выступления в квалификации турнира по художественной гимнастике на Олимпийских играх – 2020 в Токио, но не стала говорить о возможной травме: накануне на опробовании Арина несколько раз бралась за поясницу.

В квалификации Арина заняла второе место, уступив Дине 0,125 балла.

«Сегодня выступление оцениваю как не совсем удачное. Сделаю работу над ошибками и завтра с новыми силами попробую сделать всё идеально.

Что с поясницей? Ничего. Просто осталось потерпеть один день и всё», — приводит слова Арины Авериной «Матч ТВ».

Дина также не стала раскрывать секрет сестры.

«Волнуюсь ли за Арину из-за того, что всё-таки нужно потерпеть? Не волнуюсь. И она за меня тоже. Мы знаем, что остался один день, а дальше уже поговорим. Смысл сейчас говорить про травму? Ничего не изменится», — сказала Дина.

Медали в индивидуальном многоборье будут разыграны завтра, 7 августа. Соревнования начнутся в 9:20 мск.

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