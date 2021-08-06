Матыцин прокомментировал победу Сидакова на ОИ-2020

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил борца Заурбека Сидакова с победой на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финале Сидаков победил представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 7:0 и завоевал золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.
«Поздравляю Заурбека Сидакова с золотом Олимпиады. Наш спортсмен — победитель чемпионатов мира 2018 и 2019 годов, и мы, конечно, надеялись на его успех на Играх в Токио. Заурбек безошибочно провел финальную схватку, настрой российского борца на победу был запредельным, он проявил большую выдержку, одолел сильного соперника из Белоруссии и выиграл свою первую олимпийскую медаль в карьере. Это золото стало для сборной России первым, выигранным в категории до 74 кг, с Игр-2004, когда победителем стал Бувайсар Сайтиев», — приводит слова Матыцина ТАСС.
- 6 августа 2021
-
22:48
-
22:45
-
22:13
-
22:10
-
21:46
-
21:45
-
21:26
-
21:12
-
21:00
-
20:53
-
20:37
-
20:07
-
19:48
-
19:41
-
19:35
-
19:14
-
19:05
-
18:59
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
18:11
-
18:10
-
17:56
-
17:48
-
17:48
-
17:45
-
17:38
-
17:36
-
17:20
-
17:19
-
17:15
-
17:15
-
17:01