Матыцин прокомментировал победу Сидакова на ОИ-2020

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил борца Заурбека Сидакова с победой на Олимпийских играх в Токио (Япония). В финале Сидаков победил представителя Беларуси Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 7:0 и завоевал золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.

«Поздравляю Заурбека Сидакова с золотом Олимпиады. Наш спортсмен — победитель чемпионатов мира 2018 и 2019 годов, и мы, конечно, надеялись на его успех на Играх в Токио. Заурбек безошибочно провел финальную схватку, настрой российского борца на победу был запредельным, он проявил большую выдержку, одолел сильного соперника из Белоруссии и выиграл свою первую олимпийскую медаль в карьере. Это золото стало для сборной России первым, выигранным в категории до 74 кг, с Игр-2004, когда победителем стал Бувайсар Сайтиев», — приводит слова Матыцина ТАСС.